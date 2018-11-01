Чилич обыграл Димитрова и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Париже

Хорватский теннисист Марин Чилич (5) вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Париже, обыграв болгарина Григора Димитрова (9) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 51 минуту. Победитель матча отметился 8 эйсами, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 15. На счету Димитрова 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Соперником Чилича в борьбе за выход в полуфинал станет победитель пары Дамир Джумхур (Босния) – Новак Джокович (Сербия, 2).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.