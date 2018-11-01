Барти: здорово, что я второй год подряд сыграла и в Сингапуре, и в Чжухае

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсией на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:3, 6:4.

«Я уверенно действовала на своей подаче и смогла здорово сыграть на приёме, оказывая давление на соперницу. Я вышла на корт без напряжения, так как была в беспроигрышной ситуации: или я играю хорошо и побеждаю, или проигрываю и отправляюсь домой, так как это конец сезона. Я смогла сыграть в своём стиле.

Здорово, что мне второй год подряд удалось квалифицироваться на оба Итоговых турнира. Я очень обрадовалась, когда получила письмо по электронной почте, в котором говорилось о моём попадании в Чжухай.

Сыграть в Сингапуре и Чжухае дважды подряд — это потрясающе. Это награда не только для меня, но и для всей команды. Результатом упорного труда стало то, что я не вылетела из топ-20 в одиночном разряде и осталась в топ-10 в парном», — цитирует Барти официальный сайт тура.



Турнир в Чжухае завершится 4 ноября.

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