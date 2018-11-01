Барти: остаётся лишь расслабиться и посмотреть матч Соболенко с Гарсией

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). Она в двух партиях обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:4.

«Теперь уже от меня ничего не зависит. Остаётся лишь расслабиться и посмотреть матч Соболенко с Гарсией. Но в целом я осталась довольна сезоном. Если это уже конец, то я рада, что завершила год победой. Сегодня я играла свободно», — приводит слова Барти Sport24.co.za.

На старте соревнований Барти проиграла Арине Соболенко из Беларуси со счётом 4:6, 4:6. 2 ноября с уроженкой Минска сыграет Гарсия.

Турнир завершится 4 ноября. Действующей победительницей соревнований «Элит Трофи» является немка Юлия Гёргес. В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Барти в двух сетах победила Гарсию на турнире «Элит Трофи» в Чжухае