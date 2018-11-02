Джек Сок впервые в сезоне выиграл два матча подряд

Американский теннисист Джек Сок на соревнованиях категории «Мастерс» в Париже пробился в четвертьфинал, поочерёдно обыграв француза Ришара Гаске и тунисца Малека Жазири.

Таким образом, американец впервые в сезоне выиграл два матча подряд в одиночном разряде. Перед парижским турниром Джек выиграл лишь три поединка из 20 сыгранных. Отметим, что Сок является действующим чемпионом турнира, проходящего в столице Франции. Этот трофей является крупнейшим в одиночной карьере теннисиста.



В 2018 году Сок провёл 33 встречи в одиночном разряде, выиграв лишь 10 из них. Невзирая на это, американец выдал прекрасный сезон в парном разряде. В дуэте со своим соотечественником Майком Брайаном Сок стал чемпионом Уимблдона и Открытого чемпионата США.



Соперником американца по четвертьфинальному матчу станет теннисист из Австрии Доминик Тим.