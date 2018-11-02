Мугуруса — о победе над Севастовой: именно такие матчи имеют значение

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:1). Уроженка Каракаса в третьей партии отыграла три матчбола.

«Именно такие матчи имеют значение. Игра была долгой, трудной, мне пришлось отыгрывать матчболы, но я не теряла мужества и энтузиазма. Сегодня это сработало.

Я приехала сюда, чтобы играть. Знаю, что впереди меня ждёт тяжёлая битва, но такая победа придаст мне уверенности», — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

В полуфинал турнира в Чжухае помимо Мугурусы вышли австралийка Эшли Барти, немка Юлия Гёргес и американка Мэдисон Кис.

Соревнования с призовым фондом $ 2 349 363 завершатся 4 ноября.

Мугуруса отыграла три матчбола и одолела Севастову на турнире «Элит Трофи»