Тарпищев рассказал, кого на данный момент считает сильнейшим теннисистом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что восхищается нынешней игровой формой серба Новака Джоковича.

«В последние годы он был лучшим, но в какой-то момент сам себя загнал, поэтому у него был провал с середины 2016 года на протяжении двух лет. Это было связано с большим обилием матчей, была потеря интереса к игре. Эмоциональный фон пропадал, было увлечение йогой, диетой, поэтому его организм начало лихорадить. А сейчас он хочет играть, достигать результатов, эмоционально хорош. Сейчас это тот Джокович, какой был четыре года назад. Он вернулся, сейчас он сильнейший», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Напомним, в следующей версии рейтинга АТР 31-летний уроженец Белграда гарантированно обойдёт испанца Рафаэля Надаля. Джокович поднимется на первое место впервые с 2016 года.