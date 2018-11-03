Иснер сыграет в Нью-Йорке

Американский теннисист Джон Иснер подтвердил участие в турнире категории ATP-250 в Нью-Йорке (США), который пройдёт с 11 по 17 февраля 2019 года, сообщает Tennis World USA. Ранее теннисист шесть раз участвовал в данных соревнованиях, и дважды ему удавалось выйти в третий круг.



Действующим победителем турнира в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон. В финале последнего розыгрыша он обыграл представителя США Сэма Куэрри.



В данный момент 33-летний Иснер располагается на девятой строчке в мировом рейтинге ATP. В 2018 году Джон провёл 53 матча, выиграв в 34 из них. В его активе два завоёванных трофея, в Атланте и Майами, выход в полуфинальную стадию Уимблдона и 1/4 финала Открытого чемпионата США.