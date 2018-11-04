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Барти обыграла Ван Цян и стала победительницей «Элит Трофи» в Чжухае

Барти обыграла Ван Цян и стала победительницей «Элит Трофи» в Чжухае
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в финальном матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) добыла уверенную победу над представительницей Китая Ван Цян – 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Эшли 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Двойных ошибок Ван Цян не допустила.

Этот трофей стал третьим в одиночной карьере 22-летней теннисистки из Австралии. Ранее Барти побеждала в Куала-Лумпуре и Ноттингеме.

Предыдущей победительницей соревнований «Элит Трофи» являлась немка Юлия Гёргес. Эшли Барти добыла волевую победу над ней в полуфинальной встрече турнира.

04 ноября 2018 года, воскресенье. 11:10 МСК
Чжухай. Финал
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
6:3
6:4
 
Ван Цян
Ван Цян
Китай
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