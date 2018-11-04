Федерер рассказал, чей удар хотел бы забрать себе

Швейцарец Роджер Федерер назвал теннисистов, у которых он был бы не против позаимствовать их лучшие удары.



«Хорошая подача – это отличное начало любого розыгрыша. Думаю, среди стабильных теннисистов с большим количеством эйсов выбор вполне очевиден: Джон Иснер, Иво Карлович, Энди Роддик и так далее.



Все они имеют разнообразие в подаче, что важно. Если вы посмотрите на топ-10 рейтинга в любой момент, то всегда найдёте пару человек, играющих в том или другом игровом аспекте лучше других. Однако, выходя на матч, ты никогда не думаешь об этом», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Тренер Федерера: Роджер готов играть ещё три года

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).