Барти: победа в Чжухае – это невероятное завершение феноменального года

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу на соревнованиях «Элит Трофи» в Чжухае. В решающем матче она обыграла китаянку Ван Цян – 6:3, 6:4.



«Невероятное завершение феноменального года! Моей целью была позиция в топ-20 по итогам сезона. Теперь цель достигнута. Более того, я отлично провела сезон и в парном разряде. Это был действительно потрясающий год. Теперь пришло время вернуться домой, хорошенько отпраздновать победу и начать подготовку к 2019 году», – цитирует Барти официальный сайт WTA.



В текущем сезоне на счету 22-летней австралийки два завоёванных трофея. Помимо «Элит Трофи», она побеждала на турнире в Ноттингеме. Проведя 65 матчей, Барти сумела победить в 46 из них.

Барти обыграла Ван Цян и стала победительницей «Элит Трофи» в Чжухае