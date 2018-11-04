Тарпищев: победа над Джоковичем — отличный эмоциональный допинг для Хачанова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова на «Мастерсе 1000» в Париже. В финале Хачанов обыграл серба Новака Джоковича, который завтра, 5 ноября, станет первой ракеткой мира.



«Я думал, что для Карена будет более предпочтителен Федерер. Потому что можно было рассматривать варианты, как можно победить. Но то, что Карен обыграл Джоковича, который только-только стал первой ракеткой мира! Это отличный эмоциональный допинг для Хачанова на будущее. Он в течение года не проигрывал никому, кроме игроков из первой десятки. Поэтому надежда была.

Плюс Джокович получил больше эмоциональной нагрузки на этом турнире. Поэтому были мысли, что, если Хачанов будет давить, он лишит Джоковича шанса на созидание. Карен отлично подавал, плюс Новака сегодня не хватало. Эти два фактора вылились в победу.

Чего ему не хватает до первой ракетки мира? Времени, потому что молодые игроки всегда очень нестабильны. Тут надо только ждать и терпеть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Хачанов выиграл первый турнир серии «Мастерс» в карьере, обыграв Джоковича