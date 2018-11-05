Джокович стал первой ракеткой мира, Хачанов — 11-й

В обновлённом рейтинге ATP от 5 ноября сербский теннисист Новак Джокович поднялся на первую строчку, японец Кей Нисикори — на девятую.

Россиянин Карен Хачанов, обыгравший Джоковича в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Париже со счётом 7:5, 6:4, впервые в карьере расположился на 11-й позиции.

Рейтинг ATP. 5 ноября

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045.

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.

9 (11). Кей Нисикори (Япония) — 3390.

10 (9). Джон Иснер (США) — 3155.

…

11 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2835...

16 (17). Даниил Медведев (Россия) — 1977.

68 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 760...

97 (100). Евгений Донской (Россия) — 586.

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».