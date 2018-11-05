Рублёв: я три месяца вообще не смотрел теннис, ничего не хотел о нём знать

Российский теннисист Андрей Рублёв, пропустивший три месяца из-за травмы спины, рассказал, как проходило его восстановление.

«Я три месяца вообще не смотрел теннис. Я ничего не хотел о нём знать. Я не был удивлён тому, что многие игроки нового поколения, вроде Циципаса и Шаповалова, так высоко поднялись в рейтинге. Я просто этого не знал.

Перед травмой я много тренировался и сменил ракетки. Новые были легче, поэтому я больше напрягался, чтобы выполнять удары мощнее. Тренировки были более интенсивными. чем прежде. Вероятно, в тот момент мой организм оказался недостаточно крепок.

За четыре недели до своего возвращения я был вынужден всё начать сначала. С такой травмой нужно внимательно следить за своим организмом и не перенапрягаться, чтобы не случился рецидив. Я же приступил к тренировкам на 4-5 недель раньше, чем следовало.

Победа в первом матче после возвращения была особенным моментом, очень эмоциональным. Я был удивлён, что на протяжении двух с половиной часов играл с Оже-Альяссимом в Умаге так интенсивно. После матча я была просто разбит, но по ходу встречи находил энергию играть и бороться. Это был отличный момент. Сейчас я прекрасно себя чувствую. Физически я стал сильнее, чем был до травмы", — цитирует Рублёва официальный сайт тура.

Андрей примет участие в турнире Next Gen ATP Finals, который пройдёт в Милане 6-10 ноября.