Тарпищев: Хачанов при большом трудолюбии может встать на один уровень с Сафиным

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил прогресс россиянина Карена Хачанова, который в Париже впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс», победив в финале представителя Сербии Новака Джоковича.

«Из наших молодых игроков Карен первый, кто сформировался во всех планах и в первую очередь физически. Он целый год играл надёжно и проигрывал только игрокам первой десятки. А сейчас на турнире в Париже обыграл из этой десятки четверых.

Это только начало, если удастся избежать травм, методически правильно работать, как он и работал. Конечно, успехи его будут идти по возрастающей.



Сейчас рано говорить, что Хачанов до конца состоялся, но реально при большом трудолюбии он может встать на один уровень с Сафиным», — цитирует Тарпищева телеканал «360».

Хачанов выиграл первый турнир серии «Мастерс» в карьере, обыграв Джоковича