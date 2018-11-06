Россия — вторая по числу игроков в топ-100 рейтинга WTA

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги сезона. По итогам года лидером по числу представителей в топ-100 в рейтинге являются США — 12 теннисисток: Слоан Стивенс (6-я строчка), Серена Уильямс (16-я), Мэдисон Кис (17-я), Даниэль Коллинз (36-я), Винус Уильямс (40-я), Софья Кенин (52-я), Элисон Риске (63-я), Бернарда Пера (68-я), Тэйлор Таунсенд (74-я), Мэдисон Бренгл (90-я), Аманда Анисимова (95-я), Сачия Викери (96-я).

На втором месте — Россия (8 игроков): Дарья Касаткина (10-я), Мария Шарапова (29-я), Анастасия Павлюченкова (42-я), Екатерина Макарова (59-я), Евгения Родина (88-я), Екатерина Александрова (93-я), Анастасия Потапова (94-я), Анна Блинкова (98-я).

Третью позицию делят Чехия и Румыния — по 6 человек.

Потапова — в списке игроков, добившихся наибольшего прогресса в рейтинге за год