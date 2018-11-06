Нисикори: счастлив, что сумел провести сезон так хорошо

Японский теннисист Кей Нисикори признался, что результаты в уходящем сезоне превысили все его ожидания.



«В начале сезона я ставил для себя задачу – вернуться в топ-20 или топ-30 рейтинга ATP. Сейчас я в десятке лучших и просто счастлив от такого результата.

Я чувствую огромное облегчение от того, что сумел вернуть свой лучший теннис», – цитирует Нисикори Tennis World USA.



В текущем сезоне 28-летний японец выиграл турнир категории «челленджер» в Далласе, вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и финалы турниров в Вене, Токио и Монте-Карло. Кей выиграл 47 матчей из 67 проведённых, что позволило ему переместиться на 9-ю строчку в мировом рейтинге ATP. 12 ноября Кей стартует на Итоговом турнире ATP.