Кэхилл: все говорят о Джоковиче, но нельзя не отметить прогресс Нисикори

Тренер первой ракетки мира Симоны Халеп австралиец Даррен Кэхилл отметил прогресс японского теннисиста Кея Нисикори.



«Все только и говорят о возвращении Джоковича, но нельзя не отметить успехи Кея Нисикори. Он был травмирован с августа прошлого года и пропустил Australian Open. Опустившись на 37-ю строчку в рейтинге, он набирал форму и рейтинг через челленджеры. Теперь он сыграет на Итоговом турнире ATP в Лондоне», – написал Кэхилл в своём «твиттере».



Уже завтра, 5 ноября, серб Новак Джокович станет первой ракеткой мира. Кей Нисикори завершил сезон на девятой строчке в табели о рангах. В текущем сезоне 28-летний японец выиграл турнир категории «челленджер» в Далласе, вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и финалы турниров в Вене, Токио и Монте-Карло.

Кэхилл: Джокович сделал существенный шаг вперёд