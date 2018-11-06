Руседски: Джоковичу по силам стать величайшим игроком всех времён

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски предположил, что сербу Новаку Джоковичу по силам обойти швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе уроженца Базеля 20 трофеев на Grand Slam. Новак выиграл 14 мэйджоров.

«Новак делает вещи, которые никто не делал раньше. Мы всегда говорим о Федерере и Надале, но Джоковичу по силам стать главной фигурой в истории и величайшим игроком всех времён. Он выиграл лишь на шесть турниров „Большого шлема“ меньше Федерера. Темп, который Новак сейчас взял, говорит о том, что у него есть реальные шансы обойти Роджера», — приводит слова Руседски Daily Express.

В рейтинге ATP Джокович занимает первую строчку, Федерер — третью.

Джокович стал первой ракеткой мира, Хачанов — 11-й