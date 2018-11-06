Стрыцова: после матчей мне пишут люди, делавшие ставки, требуют денег

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова призналась, что неоднократно получала угрозы в Интернете от игроков букмекерских контор.

«После матчей большинство сообщений я получаю от людей, которые делали ставки. Они пишут, что я должна им денег. Пытаются угрожать моей семье. Это несчастные люди, которые сидят перед компьютером и пытаются обидеть других», — приводит слова Стрыцовой Reflex.

За свою карьеру 32-летняя уроженка Пльзеня выиграла два турнира WTA в одиночном разряде и 23 в парном. Стрыцова — четырёхкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема» в парном разряде, пятикратная победительница Кубка Федерации, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде.

В рейтинге WTA от 5 ноября она занимает 33-ю строчку.