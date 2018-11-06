Надаль перенёс операцию по удалению инородного тела из голеностопа

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, принявший решение сняться с Итогового чемпионата ATP в Лондоне, перенёс операцию на голеностопе.

«Рафа Надаль перенёс операцию по удалению инородного тела из голеностопа, которое мешало ему нормально двигаться. Мы договорились решить эту проблему сейчас, чтобы он мог начать сезон в лучшем состоянии. Операция длилась около 35 минут.

Хронические травмы Надаля сыграли свою роль. Нужно понимать, как много матчей он проводит каждый год. В этом сезоне случались неконтролируемые обстоятельства из-за его хронических повреждений», — приводит слова врача Анхеля Руис-Которро Cadena Ser.

Надаль, ранее снявшийся с «Мастерса» в Париже, уступил лидерство в рейтинге ATP сербу Новаку Джоковичу.