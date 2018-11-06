Спарринг-партнёр Свитолиной Беттлз стал её тренером

Четвёртая ракетка мира из Украины Элина Свитолина сообщила о формировании нового тренерского штаба. Её бывший спарринг-партнёр Энди Беттлз в следующем сезоне станет тренером теннисистки.



«Моя новая команда была сформирована несколько дней назад. Энди Беттлз теперь будет моим главным тренером – было принято такое решение. Кроме того в моём штабе будет новый фитнес-тренер, который базируется в Лондоне.

На данный момент это команда, которая будет ездить со мной постоянно. Ещё будет помощник, который будет стараться готовить меня к матчам», – заявила Свитолина на специальной пресс-конференции в Киеве.



Энди Беттлз работал в качестве наставника украинской теннисистки на выигранном ею Итоговом турнире WTA.