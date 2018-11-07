Свитолина и Соболенко — в числе кандидатов на звание лучшей теннисистки месяца

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку октября 2018 года. На это звание претендуют украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс, датчанка Каролина Возняцки и представительница Беларуси Арина Соболенко. Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена 9 ноября. Также будут определены прорыв месяца и лучший удар октября.



В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале и июне — чешка Петра Квитова, в марте и августе — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова, в июле — немка Анжелика Кербер, в сентябре — Арина Соболенко из Беларуси.

Удары Свитолиной и Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам октября