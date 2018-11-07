Жазири: я играл против Вердаско в Париже без разминки и с лихорадкой

Теннисист из Туниса Малек Жазири рассказал о деталях своего выступления на «Мастерсе» в Париже. Напомним, в основную сетку соревнований он попал после того, как испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире.



«Я лежал в гостинице и уже готовился купить билет до Барселоны, когда мне пришло смс, где говорилось о том, что я буду должен сыграть. Я был в шоке – было практически четыре часа вечера, тогда как матч должен был вот-вот начаться.



Я вышел на центральный корт, на котором ранее никогда не играл, даже не размявшись. Более того – в ночь на среду меня лихорадило, я потел всю ночь. До момента матча я вообще не тренировался два дня, лишь немного размял Баутисту-Агута перед его матчем», – цитирует Жазири Tennis World USA.

Соперником Жазири по матчу был испанец Фернандо Вердаско. Малек выиграл тот матч со счётом 7:6, 1:6, 6:3.