Пала: Квитова пропустила тренировку, но должна быть готова к выходным

Капитан сборной Чехии в Кубке Федерации Петр Пала сообщил, что чешская теннисистка Петра Квитова пропустила тренировку своей команды из-за болезни. В то же время Квитова должна быть готова к финалу Кубка Федерации против сборной США, который состоится в грядущие выходные.

«У Петры был жар. По соглашению с врачами мы решили, что она пропустит тренировку. Впрочем, нет никаких предпосылок для отказа от участия в финале в выходные», — цитирует Палу The Washington Post.

Ранее стало известно, что участие в финале не примет другая чешка Каролина Плишкова. Отметим, что Квитова помогла сборной Чехии пять раз выиграть Кубок Федерации. После ножевого ранения в конце 2016 года Квитова выиграла все свои матчи в рамках турнира.