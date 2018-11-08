Гаспарян одолела Никулеску и сыграет с Блинковой в 1/4 финала турнира в Лиможе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в четвертьфинал челленджера в Лиможе (Франция) с призовым фондом $ 125 тыс. В матче второго круга она в трёх партиях обыграла действующую чемпионку, представительницу Румынии Монику Никуселку, посеянную под пятым номером, со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.



Маргарита 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 из 21 брейк-пойнта. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Лиможе Гаспарян поспорит с соотечественницей Анной Блинковой.

Турнир завершится 11 ноября. В прошлогоднем финале Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.