Андерсон: поддерживаю защиту окружающей среды и призываю к этому других игроков

Теннисист из ЮАР и вице-президент совета игроков ATP Кевин Андерсон положительно отреагировал на инициативу ATP борьбы с загрязнением окружающей среды.



«Как ведущие теннисисты, мы должны подавать положительные примеры другим. Сейчас мы находимся в удачном положении – мы можем повлиять на некоторые позитивные изменения, какими бы незначительными они ни были. Защита окружающей среды и сокращение количества пластиковых отходов в туре – это то, что поддерживаем я и другие теннисисты. Это действительно положительный шаг вперёд, и я призываю других игроков поддержать такое начинание», – цитирует Андерсона официальный сайт ATP.



Начиная с Итогового турнира в Лондоне игрокам и зрителям будут выдаваться многоразовые пластиковые бутылки, на территории стадиона будут установлены специальные фонтанчики и кулеры с водой, а алкогольные напитки будут продаваться в многоразовых стаканчиках. Планируется, что такая практика будет применяться и на других соревнованиях в 2019 году.

На Итоговом турнире игрокам и зрителям будут выдаваться многоразовые бутылки