Рублёв обыграл Каруану на турнире Next Gen ATP Finals

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл итальянца Лиама Каруану на групповом этапе турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия). Матч завершился со счётом 4:3 (9:7), 4:1, 4:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 4 минуты. Рублёв, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта. Его соперник 6 раз подал навылет, сделал 1 двойную ошибку и 1 брейк.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Рублёв — Каруана.

Эта победа стала для Рублёва второй на турнире. Россиянин вышел на промежуточное второе место, но судьба путёвок в плей-офф решится в матче Алекс де Минор (Австралия) – Тейлор Фритц (США). Де Минор одержал две победы, у Фритца – одна победа. В случае победы американца над представителем Австралии, сразу у трёх игроков будет по две победы. Тогда надо будет считать сеты.

Матч де Минор – Фритц состоится сегодня, 8 ноября. Начало встречи – в 21:30 по московскому времени.