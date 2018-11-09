Циципас нанёс поражение Хуркачу на турнире ATP Next Gen Finals

Греческий теннисист Стефанос Циципас в трёх сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача на турнире ATP Next Gen Finals, который проходит в Милане. Матч завершился со счётом 4:1, 4:3 (7:2), 4:1. Эта победа стала для Циципаса уже третьей на турнире, он вышел в плей-офф с первого места.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. 15-я ракетка мира Циципас исполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 85-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее Циципас и Хуркач не встречались друг с другом.

Со второго места в плей-офф турнира из этой группы вышел испанец Хауме Мунар. Циципас выиграл все три матча. Мунар, Хуркач и американец Фрэнсис Тиафо одержали по одной победе, но Мунар вышел в плей-офф за счёт лучшей разницы сетов.

Соперником Циципаса в полуфинале станет россиянин Андрей Рублёв. Мунар в полуфинале сыграет с австралийцем Алексом де Минором.