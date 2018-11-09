Гаспарян победила Блинкову и вышла в полуфинал челленджера в Лиможе

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в полуфинал челленджера в Лиможе (Франция) с призовым фондом $ 125 тыс. В четвертьфинале она в двух партиях обыграла соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.



Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в Лиможе Гаспарян поспорит с победительницей поединка Ана Богдан (Румыния, 4) — Евгения Родина (Россия, 7).

Турнир завершится 11 ноября. В прошлогоднем финале румынская теннисистка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.