Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Циципас в Милане

Сегодня, 9 ноября, состоится полуфинальный матч турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. Ранее соперники встречались друг с другом лишь однажды. В 2017 году во Франции Рублёв победил Циципаса в трёх сетах.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Циципас в Милане.

Рублёв на нынешнем турнире в Милане вышел в плей-офф со второго места в своей группе. Андрей одержал две победы и потерпел одно поражение. Циципас в своём квартете одержал три победы подряд и занял первое место.

Во втором полуфинале турнира сыграют австралиец Алекс де Минор и испанец Хауме Мунар.

В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, который в финале обыграл Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.

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