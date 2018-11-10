Барти — победительница в номинации «Прорыв октября» по версии WTA

Теннисистка из Австралии Эшли Барти по итогам голосования на официальном сайте WTA завоевала награду в номинации «Прорыв октября».



В опросе 22-летняя уроженка Ипсвича опередила голландку Кики Бертенс и представительницу Латвии Анастасию Севастову.



Барти стала победительницей турнира «Элит Трофи» в Чжухае, обыграв по ходу соревнований француженку Каролин Гарсию, немку Юлию Гёргес и китаянку Ван Цян.

«Невероятное завершение феноменального года! Моей целью была позиция в топ-20 по итогам сезона. Теперь цель достигнута. Более того, я отлично провела сезон и в парном разряде. Это был действительно потрясающий год», – заявила Барти после победы в Чжухае.

В обновлённом рейтинге WTA от 5 ноября австралийка занимает рекордное для себя 15-е место.

