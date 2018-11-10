Тим: играя против лучших теннисистов мира, рассчитывать на подарки не приходится

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свою квалификацию на Итоговый турнир ATP в Лондоне.



«На протяжении последних двух сезонов я научился очень многому. Квалификация на Итоговый турнир в Лондоне второй год подряд подтверждает то, что мои результаты являются стабильными и последовательными. Путёвка в Лондон является главным приоритетом для каждого из теннисистов в начале сезона, поэтому я счастлив, что мне снова удалось добиться этого результата.



Знаю, что с должен играть на сто процентов с самого первого розыгрыша каждого из матчей в Лондоне. Когда ты играешь против лучших теннисистов мира, рассчитывать на подарки не приходится», – цитирует Тима Tennis World USA.



Соперниками Доминика по группе Хьюитта станут японец Кей Нисикори, южноафриканец Кевин Андерсон и швейцарец Роджер Федерер. Стартовый матч группового этапа австриец проведёт против Андерсона.

Андерсон и Тим откроют матчи Итогового турнира ATP, Федерер сыграет с Нисикори