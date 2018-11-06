Андерсон и Тим откроют матчи Итогового турнира ATP, Федерер сыграет с Нисикори

Стало известно расписание Итогового турнира ATP в Лондоне. В стартовом матче соревнований, 11 ноября, сыграют теннисист из ЮАР Кевин Андерсон и австриец Доминик Тим. Ранее теннисисты встречались между собой восемь раз, и шесть раз победителем из матча выходил Андерсон. Другие участники группы Хьюитта швейцарец Роджер Федерер и японец Кей Нисикори выйдут на корт вторым запуском.



12 ноября игры группы Куэртена откроет матч хорвата Марина Чилича и немца Александра Зверева. 21-летний Зверев пять раз ранее обыгрывал Чилича, тогда как Марин побеждал в их очных встречах лишь однажды.



Последними на корт выйдут первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович и американец Джон Иснер. Из 10 матчей Иснеру удалось выиграть у Джоковича два раза.



Итоговый чемпионат ATP пройдёт на арене «O2» в Лондоне с 11 по 18 ноября. В соревнованиях примут участие восемь лучших теннисистов нынешнего сезона.

Напомним, ранее от участия в турнире отказались испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, в результате чего россиянин Карен Хачанов попал на соревнования в качестве первого запасного. Вторым запасным стал хорват Борна Чорич.

Хачанов: возможно, у меня получится сыграть на Итоговом турнире