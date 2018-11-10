Стрыцова: очень счастлива, что сегодня смогла победить перед своими болельщиками

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, принесшая своей команде первое очко в финале Кубка Федерации, нашла забавным, что в двадцатом матче неофициального чемпионата мира по теннису ей противостояла дебютантка турнира, американка Софья Кенин. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 в пользу чешской спортсменки, которая довела счёт личных побед и поражений во встречах Кубка Федерации до 22-11.

«Это забавно, потому что это ее первый Кубок Федерации, а мой — последний. Я была очень эмоциональной. Сражалась за каждый мяч, и я очень счастлива, что сегодня смогла победить перед своими болельщиками. Для меня это очень много значит», — приводит слова Стрыцовой официальный сайт Кубка Федерации.

Стрыцова принесла первое очко сборной Чехии в финале Кубка Федерации