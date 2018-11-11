Циципас: на турнире Next Gen ATP Finals я был силён в плане психологии

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы в финале Next Gen ATP Finals. В финальном матче турнира, проходившего в Милане (Италия), Циципас в четырёх сетах обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).

«Чувствую себя просто отлично! Я здорово играл в течение этой недели в Милане. Матч был фантастическим. Я оставался спокойным. Когда появились шансы выиграть матч, я сохранял концентрацию. С психологической точки зрения я был очень силён и доказал это во время тай-брейка в последнем сете.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Циципас — де Минор в Милане.

Очень благодарен организаторам турнира за возможность сыграть здесь, в Милане. Рад, что стал вторым победителем соревнований. Это особенный момент, который придаст мне уверенности в собственных силах на будущее», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

Отметим, что Циципас не потерпел ни одного поражения в Милане.