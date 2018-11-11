Александрова разгромила Родину в российском финале челленджера в Лиможе

Россиянка Екатерина Александрова со счётом 6:2, 6:2 в финале турнира серии «челленджер» в Лиможе (Франция) переиграла соотечественницу, Евгению Родину.

Продолжительность матча составила 51 минуту. 23-летняя уроженка Челябинска, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, выполнила 12 эйсов, один раз ошиблась на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы, находящейся на 88-й позиции рейтинга, ни одной подачи навылет и две двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.

Напомним, на стадии полуфинала соревнования покинули ещё две россиянки — Вера Звонарёва и Маргарита Гаспарян.

Призовой фонд турнира в Лиможе — $ 125 тыс. В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску со счётом 6:4, 6:2 обыграла немку Антонию Лоттнер.