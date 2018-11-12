Тим: в первом сете матча с Андерсоном у меня не было шансов сделать брейк

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 3:6, 6:7 (10:12).

«Я не очень хорошо начал матч. В первом сете у меня не было шансов сделать брейк. К тому же в каждом гейме на моей подаче у меня возникали трудности. Первый сет получился не очень хорошим для меня.

Во второй партии мы продемонстрировали отличную игру. Всё решили считаные розыгрыши", — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Следующим соперником Доминика будет швейцарец Роджер Федерер.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3

Андерсон: второй сет матча с Тимом мог закончиться по-другому