Тим: в первом сете матча с Андерсоном у меня не было шансов сделать брейк

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 3:6, 6:7 (10:12).
«Я не очень хорошо начал матч. В первом сете у меня не было шансов сделать брейк. К тому же в каждом гейме на моей подаче у меня возникали трудности. Первый сет получился не очень хорошим для меня.
Во второй партии мы продемонстрировали отличную игру. Всё решили считаные розыгрыши", — приводит слова Тима официальный сайт тура.
Следующим соперником Доминика будет швейцарец Роджер Федерер.
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3
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