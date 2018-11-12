Опелка: мононуклеоз убивал меня этим летом

Американский теннисист Райлли Опелка, на минувшей неделе выигравший челленджер в Ноксвилле (США), рассказал о своих целях на межсезонье.

«Я не буду праздновать, если попаду в топ-100. Это не было моей целью. Но, конечно, это станет приятным достижением.

Мононуклеоз убивал меня этим летом, но в то же время он позволил мне отдохнуть пять-шесть недель. Я доволен своей нынешней игрой, но моя главная цель — оставаться здоровым и хорошо поработать в межсезонье. Это имеет ключевое значение. В 2018 году я много проигрывал, поэтому нужно усердно потрудиться, чтобы это не повторилось в следующем сезоне», — приводит слова Опелки официальный сайт ATP-тура.

В рейтинге ATP от 12 ноября 21-летний американец располагается на 116-й позиции.