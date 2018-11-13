Видеообзор побед А. Зверева и Джоковича на Итоговом чемпионате ATP

В матче группы Густаво Куэртена на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне (Великобритания), немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах взял верх над хорватом Марином Чиличем со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность поединка составила 2 часа 9 минут. 21-летний уроженец Гамбурга и его соперник выполнили по 8 эйсов и допустили по 4 двойные ошибки. В активе Зверева 1 реализованный брейк-пойнт из 5, Чилич сделал 2 брейка.



В другом матче этой группы сербский теннисист Новак Джокович обыграл в двух сетах представителя США Джона Иснера — 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Первая ракетка мира 6 раз подал навылет, допустил 1 ошибку на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 13 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. По личным встречам впереди уроженец Белграда — 9-2.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.