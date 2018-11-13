Текстовая онлайн-трансляция матча Андерсон — Нисикори на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют южноафриканец Кевин Андерсон и представитель Японии Кей Нисикори. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди японец — 5-3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Андерсон — Нисикори в Лондоне.



На старте соревнований Андерсон победил австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 7:6 (12:10), а Нисикори оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера — 7:6 (7:4), 6:3.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Нисикори — о победе над Федерером: всегда нелегко играть со своим кумиром