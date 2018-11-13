Надаль подтвердил своё участие в выставочном турнире в Абу-Даби

Испанец Рафаэль Надаль сыграет на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 27 по 29 декабря 2018 года.



«Абу-Даби – одно из моих любимых мест для игры. Тамошний климат, атмосфера и поддержка публики поможет начать сезон идеально. Турнир всегда приглашает игроков, находящихся на пике своей формы, и все они наслаждаются игрой в очень конкурентных матчах», – цитирует Надаля The National.



Ранее о своём участии в Mubadala World Tennis Championship сообщили россиянин Карен Хачанов, серб Новак Джокович, южнокореец Чхун Хён, австриец Доминик Тим, южноафриканец Кевин Андерсон и Винус Уильямс из США.



Действующим чемпионом турнира является Андерсон. В решающем матче соревнований 2017 года Кевин в двух сетах обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Надаль и Джокович могут отменить выставочный матч из-за убийства журналиста