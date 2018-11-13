Клаасен и Винус обыграли Мектича и Пейю на Итоговом турнире в Лондоне

Южноафриканец Рэйвен Клаасен и новозеландец Майкл Винус одержали победу на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде, выиграв в двух партиях у дуэта Никола Мектич (Хорватия) / Александр Пейя (Австрия) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Клаасен и Винус выполнили 6 эйсов, четырежды ошиблись на своей подаче и реализовали 1 брейк-пойнт из 7. Их соперники 4 раза подали навылет, допустили такое же количество двойных ошибок и сделали 1 брейк.



Свои первые матчи на турнире обе пары проиграли. Таким образом, уступив в обоих матчах, Никола Мектич и Александр Пейя потеряли шансы на выход из группы.



В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.

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