Беннето: директор Australian Open работает в интересах Федерера

Французский теннисист Жюльен Беннето, этой осенью завершивший карьеру, рассказал о привилегиях, которыми пользуется швейцарец Роджер Федерер.

«Кубок Лэйвера проводится одновременно с турнирами в Санкт-Петербурге и Меце, однако из-за авторитета Федерера против этого никто не возражает. В то же время сам Роджер выразил недовольство обновлённым форматом Кубка Дэвиса, который по датам пересекался с Кубком Лэйвера.

Директор Australian Open также работает в интересах Федерера. На двух последних турнирах Роджер провёл почти все свои матчи вечером, а Джоковичу приходилось играть во время жары. Кроме того ATP не может внедрить тренерские тайм-ауты и другие нововведения только из-за того, что их не поддерживает Федерер.

Швейцарец просит огромные гонорары. Организаторы турнира в Дубае не нашли таких больших денег, и Роджер туда не приехал. Слышал, что вместо миллиона долларов он потребовал больше двух», — приводит слова Беннето RMC Sport.