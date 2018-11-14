Брайан и Сок обыграли Павича и Мараха на Итоговом турнире ATP в Лондоне

Американцы Майк Брайан и Джек Сок одержали победу во втором матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде, выиграв в двух партиях у дуэта Мате Павич (Хорватия) / Оливер Марах (Австрия) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Майк и Джек выполнили 7 эйсов, трижды ошиблись на своей подаче и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. Их соперники 4 раза подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали единственный имевшийся брейк-пойнт.



В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Кубота и Мело со счётом 6:4, 6:2.

Ранее стало известно об отказе продолжения борьбы на турнире пары Мектич/Пейя.