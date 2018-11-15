Гватемальский теннисист дисквалифицирован за договорной матч

Гватемальский теннисист Кристофер Диас-Фигероа дисквалифицирован на два года за участие в договорном матче, сообщает АР.

Подразделение по обеспечению честности тенниса, занимающееся борьбой коррупцией в спорте, заявило, что 28-летний Диас-Фигероа признался в участии в договорном матче на турнире ITF в Праге в 2017 году, где проиграл в первом раунде.

Диас-Фигуэра также получил дополнительный запрет на год и штраф в размере $5000.

Лучшее место в рейтинге АТР Диас-Фигероа занимал в 2011 году, когда располагался на 326-й строчке. Теперь он 723-й. Гватемалец выиграл пять турниров серии «фьючерс» и является самым успешным в истории игроком из Гватемалы в Кубке Дэвиса. Баланс побед и поражений в матчах с его участием — 41-21.