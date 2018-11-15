Жук вышла в четвертьфинал челленджера в Хьюстоне, где сыграет с Уотсон

Российская теннисистка Софья Жук, посеянная на челленджере в Хьюстоне (США) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал. Её соперница по матчу второго круга — представительница Венгрии Далма Галфи, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:4 в первой партии. Теннисистки провели на корте 39 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Хьюстоне с призовым фондом $ 150 тыс. 18-летняя россиянка поспорит с британской теннисисткой Хитер Уотсон, получившей третий номер посева. Во втором круге британка победила венгерку Реку-Луцу Яни (LL) со счётом 6:4, 6:1.

Под первым номером на этом турнире посеяна швейцарка Белинда Бенчич. Соревнования завершатся 18 ноября.