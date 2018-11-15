Чилич: организаторы Australian Open должны быть последовательными

Хорват Марин Чилич прокомментировал заявление француза Жюльена Беннето о том, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер пользуется привилегиями, когда происходит составление расписания его матчей на турнирах. Напомним, сам Марин был недоволен расписанием Открытого чемпионата Австралии в начале сезона.



«Тяжело что-то сказать по поводу ситуации с Федерером. Роджер невероятно популярен в теннисном мире, поэтому вполне логично, что организаторы турнира хотят, чтобы он играл в вечерних сессиях турниров.



Что касается меня, то я действительно был недоволен действиями организаторов в Мельбурне. На протяжении всего турнира действовало одно правило, а в конце всё поменялось. Организаторы должны быть последовательными во всём – вот что главное. По другим вопросам у меня нет никаких претензий к турниру», – цитирует Чилича Tennis World USA.

Беннето: директор Australian Open работает в интересах Федерера