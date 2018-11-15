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Беккер: я разочарован игрой Тима в матче против Федерера

Беккер: я разочарован игрой Тима в матче против Федерера
Теннис / ATP

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» из Германии Борис Беккер прокомментировал выступления австрийца Доминика Тима на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

«Федерер отлично сыграл в матче против Тима, однако игра Доминика меня немного разочаровала. Он обладает мощью, благодаря которой можно обыгрывать любого, но в этом матче продемонстрировать хороший теннис ему не удалось», – цитирует Беккера Tennis World USA.

В первом матче группового турнира Тим уступил южноафриканцу Кевину Андерсону. Сегодня, 15 ноября, Доминик встретится с представителем Японии Кеем Нисикори. Ранее теннисисты встречались четырежды, и лишь однажды Тиму удалось одержать победу.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Тим – Нисикори.

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