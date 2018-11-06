Беккер: группа Джоковича на Итоговом турнире сильнее квартета Федерера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», экс-тренер Новака Джоковича немец Борис Беккер прокомментировал жеребьёвку Итогового турнира ATP.



«Я считаю группу Джоковича более сложной. Зверев, Чилич и Иснер – тяжелейшие соперники. С другой стороны, Кевин Андерсон может доставить Федереру некоторые проблемы. Турнир проходит в помещении, что на руку парням с хорошей подачей. Впрочем, и для Роджера подача является козырем.



Отсутствие Надаля? К сожалению, все слышали плохие новости о здоровье Рафы. Вместе с Новаком они бы сражались в Лондоне за звание первой ракетки, но теперь мы этого не увидим», – цитирует Беккера Metro.



Напомним, помимо Кевина Андерсона и Роджера Федерера в группе Хьюитта сыграют японец Кей Нисикори и австриец Доминик Тим.

Состоялась жеребьёвка группового этапа Итогового чемпионата ATP