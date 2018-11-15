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А. Зверев: сезон в теннисе длится 11 месяцев – это просто смешно

А. Зверев: сезон в теннисе длится 11 месяцев – это просто смешно
Теннис / ATP

Пятая ракетка мира из Германии Александр Зверев считает, что профессиональные теннисисты нуждаются в большем времени на отдых.

«Проблема тенниса в том, что сезон длится слишком долго. Мы играем на протяжении 11 месяцев – это просто смешно. Ни в одном другом профессиональном виде спорта сезон не длится так долго», – цитирует Александра Eurosport.

В текущем сезоне Зверев-младший провёл 78 матчей, победив в 56 из них. Никто из представителей ATP-тура не выиграл больше матчей в 2018 году. В активе 21-летнего теннисиста три завоёванных титула – Александр победил в Мюнхене, Мадриде и Вашингтоне.

В данный момент Александр выступает на Итоговом чемпионате в Лондоне. После победы над хорватом Марином Чиличем в первом матче группового этапа он уступил сербу Новаку Джоковичу.

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